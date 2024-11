2024-11-26 18:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية داهمت جامع الطبول وسط العاصمة بغداد، تنفيذًا لقرار إخلائه. وقال المصدر، إن القوة الأمنية نفذت واجب الإخلاء وفقًا للتوجيهات الأمنية، وأكد أنه سيتم اعتقال أي شخص يخالف هذا القرار. ومنتصف ايلول الماضي، طوقت قوة أمنية من الشرطة الاتحادية جامع “أم الطبول” وسط …

