2024-11-26 19:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون العفو العام يحظى باهمية قصوى لدى العديد من الكتل السياسية على اختلاف مشاربها السياسية او المذهبية فجميعها تتفق على وجوب اقراره . وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لـ عراق اوبزيرفر إن “قانون العفو العام متفقة عليه جميع الكتل السياسية من حيث المبدأ “. واضاف “حيث …

The post برلماني: العفو العام قانون متفق على وجوب إقراره من جميع الكتل first appeared on Observer Iraq.