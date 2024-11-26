العمادية تتوشح بالبياض وكوردستان على موعد مع البرد الشديد (فيديو)

2024-11-26 19:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ شهد قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، تساقط كميات كبيرة منالثلوج مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتكتسي المدينة التي تتربع على قمةالجبال بالبياض.

ولميقتصر تساقط الثلوج على العمادية فقط بل عموم مدن دهوك كمعبر سرزير الحدودي فيناحية كاني ماسي، بالإضافة إلى مجمع سيارتيكا، وجبل كارة، وكذلك ناحية زاويتةالقريبة من مدينة دهوك.

وقالمسؤول إعلام دائرة صيانة الطرق في دهوك، كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرقإزالة الثلوج التابعة للدائرة باشرت عملها فور بدء تساقط الثلوج وتمكنت من فتحالطرق وإزالة الثلوج على الطريق الحيوي بين ناحية كاني ماسي ومعبر سرزير الحدوديمع تركيا، وتعمل الآن على فتح الطريق الواصل بين منطقة سيارتيكا وجبل كارة".

منجهتها، أصدرت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، بياناً أفادتفيه بأن الساعات المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في مختلف مناطق الإقليم،كما توقعت المديرية استمرار تساقط الأمطار والثلوج في عدة مناطق.