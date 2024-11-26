الصحة: عمل مستمر لتطوير واستحداث مراكز تخصصية جديدة في عموم العراق

2024-11-26 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، استمرار العمل لتطوير المراكز التخصصية وزيادة أعدادها بعموم العراق.وقال مدير مديرية المراكز في وزارة الصحة أحمد عبادي: إن "سياسة وزارة الصحة المتبعة مستمرة باستحداث وتطوير المراكز التخصصية، وعددها الحالي يزيد على الـ 130 مركزا في عموم محافظات العراق عدا إقليم كردستان".وأضاف، أنه "بالإضافة إلى المراكز الصحية في وزارة الصحة توجد مراكز تابعة إلى دائرة الأمور الفنية ومراكز التوحد تابعة إلى مكتب المستشار الوطني ومراكز الديلزة والكلية الصناعية".وتابع، أن "سياسة وزارة الصحة تتضمن تطوير المراكز الموجودة والعمل على مدار الساعة في فتح المراكز التخصصية وفق الأنظمة والتعليمات حسب الجدوى الفنية والاقتصادية والتخطيطية".