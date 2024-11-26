وزير الداخلية: بحثنا مع المملكة المتحدة سبل التعاون الأمني والاستخباري لمتابعة المطلوبين

2024-11-26 19:25:03 - المصدر: واع

بغداد – واععقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، مؤتمراً صحفياً مشتركا في بغداد، أكد فيه التباحث بين الطرفين في سبل التعاون الأمني والاستخباري لمتابعة المطلوبين.وقالت كوبر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يسعدني ان أزور العراق للمرة الاولى خلال تسمني منصب وزيرة الداخلية البريطانية"، مؤكدة بأن " المجال الأمني في العراق تطور بشكل كبير".وأضافت، أن " مذكرة التفاهم الموقعة مع العراق اليوم مهمة بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة"، مشيرة الى ان " المذكرة تتضمن العمل على تقوية التعاون الأمني مع العراق للحفاظ على أرواح المدنيين في البلدين".من جهته أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أنه " ناقش مع الوزير البريطانية تبادل الخبرات والتدريب في مجال تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب".وأضاف، "كما بحثنا سبل التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب والمطلوبين لكلا الطرفين مع سبل مكافحة المخدرات".ووقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون أمني بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها البريطانية؛ لتطوير الجهود المشتركة في ما يخص مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.