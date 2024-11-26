بغداد.. اعتقال نسوة يتاجرن بالبشر وشخصين أجنبين بالاثار

2024-11-26 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، الاطاحة بخمس نساء يتاجرن بالبشر وتحرير مختطفة والقبض على اربعة اخرين بينهم أجنبيان يتاجرون بالآثار والمخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد نفذت واجبات منفصلة في العاصمة أسفرت عن الاطاحة بمتهمين اثنين يتاجران ويهربان الاثار من تركيا إلى العراق وترويجها في صفحات وهمية عن طريق برامج التواصل الاجتماعي وهما اجنبيي الجنسية، حيث تم ضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما 13 قطعة اثرية في احدى مناطق العاصمة.

وأضاف البيان، أن مفارز المديرية من تفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر متكونة من 5 نساء في بغداد ، حيث تم ضبطهن بالجرم المشهود اثناء قيامهن ببيع طفل يبلغ من العمر سبعة ايام مقابل مبلغ من المال، حيث تم تسليم الطفل مع المتهمات إلى الجهات المختصة،

وفي السياق ذاته وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة تمكنت مفارز المديرية الميدانية من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على الخاطفين في قضاء التاجي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المعنية،

ومن جهة اخرى القت مفارز المديرية القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقتين متفرقتين ببغداد، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات.