رئاسة الجمهورية: سحب يد أحد منتسبي الألوية الرئاسية وإحالته إلى التحقيق بتهمة الابتزاز

2024-11-26 19:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت رئاسة الجمهوية، سحب يد أحد منتسبي الألوية الرئاسية وإحالته إلى التحقيق نتيجة استغلال صفته الوظيفية في محاولات ابتزاز.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في إطار حرص رئاسة الجمهورية على مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على الحقائق، نود التوضيح بأن أحد منتسبي الألوية الرئاسية والمكلف بالعمل في رئاسة الجمهورية استغل صفته الوظيفية في محاولة تنفيذ حالات ابتزاز من خلال التواصل مع المواطنين واستغلال أسماء المسؤولين في مؤسسة الرئاسة لتحقيق مآربه الشخصية مدعّيا قدرته على التأثير في إصدار القرارات".

وأضاف "ونود أن نؤكد بشكل تام بأن جميع تصرفات الشخص المذكور كانت فردية وشخصية ولم تكن لديه أي إمكانية للتأثير في إصدار أية قرارات تتعلق بعمل رئاسة الجمهورية وأن الرئيس وجه بسحب يده من العمل فور علمه بالموضوع وأمر بإجراء تحقيق فوري واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه وبحق كل من يستغل صفته الوظيفية او من يسيء إلى سمعة رئاسة الجمهورية للنيل من الأدوار التي تقوم بها في خدمة العراقيين جميعا".