2024-11-26 20:00:05 - المصدر: ايشان

جددت إيران، وعيدها للكيان بأن يتلقى ردّاً قالت إنه “سيكون مختلفاً” وفي الوقت المناسب، مشيرةً إلى أن الرد سيكون خارج توقعات “العدو”. وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية محمد باقري: “خططنا لرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير يكون خارج توقعات الكيان الصهيوني”. وأضاف باقري: “لن نتحمل اعتداء على أراضينا ولن نبقي أي اعتداء دون رد […]

ظهرت المقالة إيران تتوعّد بردِّ على الكيان “خارج التوقعات”: سيكون مختلفاً وفي الوقت المناسب أولاً على ايشان.



