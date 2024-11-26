النجف يتغلب على نفط ميسان برباعية في دوري النجوم
2024-11-26 20:20:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تغلب نادي النجف على نظيره نفط ميسان، اليوم الثلاثاء، (4-1) في منافسات الجولة الثامنة من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2024-2025).
وتقدم نفط ميسان أولا عن طريق لاعبه أفولابي أوكيكي في الدقيقة (20) وأدرك التعادل للنجف دومينيك مندي في الدقيقة (29).
واستطاع محمد قاسم تسجيل هدف التقدم الثاني للنجف في الدقيقة (42) قبل أن يسجل دومينيك مندي الهدف الثالث للنجف في الدقيقة (43)، فيما سجل أحمد مكنزي الهدف الرابع في الدقيقة (84) من عمر المباراة.
تغلب نادي النجف على نظيره نفط ميسان، اليوم الثلاثاء، (4-1) في منافسات الجولة الثامنة من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2024-2025).
وتقدم نفط ميسان أولا عن طريق لاعبه أفولابي أوكيكي في الدقيقة (20) وأدرك التعادل للنجف دومينيك مندي في الدقيقة (29).
واستطاع محمد قاسم تسجيل هدف التقدم الثاني للنجف في الدقيقة (42) قبل أن يسجل دومينيك مندي الهدف الثالث للنجف في الدقيقة (43)، فيما سجل أحمد مكنزي الهدف الرابع في الدقيقة (84) من عمر المباراة.