2024-11-26 20:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليومالثلاثاء، من انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة وغداً في عموم البلاد، فيماستشهد المناطق الشمالية والغربية حالة "انجماد".

وذكرتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "مع اندفاع محور المنخفض في الطبقاتالعليا نحو أجواء البلاد، توضح صورة السحب الملتقطة بالأقمار الاصطناعية السحبالممطرة وقد سبقت المحور وتسير سابقة جبهة سطحية post-frontal اجتازت أجواء أغلب مناطقالأنبار وتؤثر حالياً في أجواء مدن وسط وشمال البلاد وجنوبها لاحقاً بهطول أمطار يمتاز بالاستمرار في بعض الأماكنمع قليل من البرق والرعد".

وأضافت"مع اندفاع جبهة المنخفض شرقاً، ستتوقف فرص هطول الأمطار في مدن البلاد تباعاًهذه الليلة، وتبقى فرص لزخات من الأمطار في مدن البصرة وميسان وجنوبي ذي قاروالسليمانية وأربيل ودهوك صباح الأربعاء تنتهي ظهراً، مع بقاء بعض الترسبات فوقالمناطق الجبلية".

وأشارإلى أن "الرياح ستستقر غداً الأربعاء لتكون شمالية غربية، والكتلة الهوائيةشديدة البرودة تسيطر على أجوائنا لتحولها إلى أجواء شتوية بامتياز قبل حلول فصلالشتاء مناخياً".

وشددتالهيئة على أن "الليلة وفجر وصباح الأربعاء ستحصل حالة من الانجماد جهة غربيوشمال غربي البلاد، وكذلك ستشهد البلاد أجواء باردة ابتداء من الليلة والأيامالمقبلة ويستمر الليلة الهطول الثلجي شمال وشرق دهوك وشمال أربيل"، محذرة من"أجواء شديدة البرودة ومن تردي الرؤية فوق قمم الجبال".