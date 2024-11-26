2024-11-26 20:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع في كركوك، يوم الثلاثاء، بأنه سيتم إطلاق سراح معتقلينعرب في سجون السليمانية غداً ضمن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة المحلية فيالمحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، بأن "جزءاً من الاتفاق بين أعضاء المجموعة العربية الثلاثةالمتحالفين مع قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني حول إدارة كركوك، سيتم تطبيقهغداً الأربعاء، حيث سيجري إطلاق سراح 100 معتقل من القومية العربية في سجونالسليمانية".

وأضاف"كان الاتفاق قيام الاتحاد الوطني الكوردستاني بإطلاق سراح 500 معتقل منالقومية العربية من أهالي كركوك موجودين لدى الأجهزة الأمنية في السليمانية، لكنتم التراجع عن ذلك وإطلاق سراح 100 معتقل فقط".

وتابعالمصدر أن "عملية تسليم المعتقلين ستتم يوم غد الأربعاء، حيث سيقسم المعتقلينعلى أربع وجبات تضم كل منها 25 معتقلاً ليستلمهم أربعة سياسيين من المحافظة".

وأشارإلى أن "هؤلاء المعتقلين سيتم تسليمهم إلى استخبارات الداخلية في محافظةكركوك لتدقيق أوراقهم ومعرفة ما إذا كانت صادرة بحقهم مذكرات قبض أو أنهم غيرمتهمين بقضايا أخرى".