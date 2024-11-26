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فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد

فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد
فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد
2024-11-26 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبةلكرة اليد 2024-2025.

وفازفريق الكوفة على ضيفه فريق المسيب بنتيجة 25-20 هدفاً.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكوفة بمحافظة النجف.

وفيالمباراة الثانية فاز فريق الجيش على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 34-25 هدفاً.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.

وكانتمنافسات الدور الرابع من دوري اليد للموسم الرياضي 2024-2025 انطلقت الأحد الماضيبإقامة ثلاث مواجهات.

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