فوز الجيش على كربلاء والكوفة يجتاز المسيب في دوري النخبة لكرة اليد

2024-11-26 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبةلكرة اليد 2024-2025.

وفازفريق الكوفة على ضيفه فريق المسيب بنتيجة 25-20 هدفاً.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكوفة بمحافظة النجف.

وفيالمباراة الثانية فاز فريق الجيش على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 34-25 هدفاً.

وجرتالمباراة مساء اليوم في قاعة نادي الجماهير في محافظة كربلاء.

وكانتمنافسات الدور الرابع من دوري اليد للموسم الرياضي 2024-2025 انطلقت الأحد الماضيبإقامة ثلاث مواجهات.