2024-11-26 20:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافساتالجولة الثامنة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة الخامسة والنصف مساءً وانتهت لصالح"غزلان البادية" بنتيجة 4-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم فريق النجف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنفط ميسان، جاءت أهدافالنجف عن طريق دومنيك مندي هدفين في الدقيقتين 29 و43، وهدف لمحمد قاسم في الدقيقة42، بينما جاء هدف نفط ميسان في الدقيقة 20 عن طريق أوكيكي أوفلابي.

وفيالشوط الثاني سجل النجف هدفاً رابعاً عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمدمكنزي في الدقيقة 84.

وبهذهالنتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 12 بالمركز السادس، وتجمد رصيد نفط ميسان عندالنقطة 11 بالمركز التاسع.