الصحة اللبنانية: استشهاد 10 أشخاص بغارتين صهيونيتين في بيروت

2024-11-26 20:55:01 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 10 أشخاص بغارتين صهيونيتين في بيروت.وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أنه "على إثر غارة صهيونية استهدفت مبنى سكنيا في محلة النويري - بيروت، قرب مجمع خاتم الأنبياء، وتسببت بدماره بالكامل، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثا عن جميع المفقودين".وأضاف، أنه "في حصيلة للعمليات المنفذة، تمكن عناصر الدفاع المدني من إنقاذ 11 جريحا وانتشال 7 جثامين، ونقل جثماني شهيدتين إلى مستشفى الزهراء، فيما تولت جهات أخرى نقل باقي الجثامين إلى مستشفيات المنطقة".وتابع، أن "العدو الصهيوني شن غارة أخرى على منطقة بربور في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وتم رفعهم من المكان، حيث سيتم تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي، إضافة إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح".