مرور الأنبار تؤشر 6 أسباب لزيادة الحوادث "المميتة" في المحافظة

2024-11-26 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

كشف مدير المرور العامة في محافظة الأنبار العميد محمد مطلب العيساوي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، عن أسباب زيادة الحوادث المرورية في المحافظة.

وقال العيساوي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "من أهم أسباب الحوادث في طريق المرور السريع الرابط بين الفلوجة، وطريبيل، هو السرعة الفائقة، وهذه بدأنا معالجتها من خلال نصب 19 رادارا لرصد السرعة العالية، حيث سيتم تفعيل هذه الأجهزة قريبا".

وأضاف أن "عدم توفر الإنارة في الطرق والجسور المهمة، ما يسبب وقوع الحادثة، فضلا عن مرور مركبات الحمل، وبعضها محملة بمادة الرمل التي تزيد حمولتها عن 100 طن، وقد تسبب بأضرار جسيمة للطريق".

وأشار إلى أن "ضعف الرقابة المرورية في طريق المرور السريع من منطقة الكيلو 35 إلى طريبيل، وذلك بسبب عدم إعادة اعمار 8 محطات استراحة تدمرت أثناء سيطرة داعش على المحافظة، وكل محطة استراحة كان فيها إسعاف فوري وطوارئ ومفارز إطفاء الحرائق".

وبين أنه "بعد افتتاح منفذ طريبيل الحدودي أمام مركبات الحمل لنقل النفط، أدى إلى تضرر الطرق السريعة، بسبب الحمولة الزائدة التي تتراوح ما بين 35_ 45 ألف لتر، وأن الوقود معرض للتسرب من الصهاريج، ويتساقط، وهذه المادة خطرة تؤدي إلى انزلاق المركبات وانقلابها".