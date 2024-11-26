"الانجماد" يصيب العراق من الليلة.. وسحب المطر تغطي الوسط والشمال

2024-11-26 20:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، إلى أن السحب الممطرة وصلت لأجواء وسط وشمال البلاد، ما ينذر بهطول يمتاز بالاستمرار، فيما حذرت من أجواء باردة ابتداء من الليلة والأيام المقبلة.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مع اندفاع محور المنخفض في الطبقات العليا نحو اجواء البلاد، توضح صورة السحب الملتقطة بالأقمار الاصطناعية، السحب الممطرة وقد سبقت المحور وتسير سابقًة جبهة سطحية اجتازت اجواء اغلب مناطق الانبار وتؤثر حاليا في اجواء مدن وسط وشمال البلاد (وجنوبها لاحقا) بهطول يمتاز بالاستمرار في بعض الاماكن مع قليل من البرق والرعد".

وأضاف البيان، أنه "مع اندفاع جبهة المنخفض شرقا، ستتوقف فرص هطول الامطار في مدن البلاد تباعا هذه الليلة، وتبقى فرص لزخات من الامطار في مدن البصرة وميسان وجنوب ذي قار والسليمانية واربيل ودهوك صباح الاربعاء لتنتهي ظهرا، مع بقاء بعض الترسبات فوق المناطق الجبلية".

"الرياح غدا الاربعاء شمالية غربية، والكتلة الهوائية شديدة البرودة تسيطر على أجوائنا لتحولها الى أجواء شتوية بامتياز قبل حلول فصل الشتاء مُناخيا"، وفقا للبيان.

هيئة الأنواء الجوية حذرت أيضا من الانجماد الليلة وفجر وصباح الاربعاء، جهة غرب وشمال غرب البلاد، فيما بيّنت، أن "التحذيرات من الاجواء الباردة ستكون ابتداء من الليلة والايام المقبلة".

وبينما قالت هيئة الأنواء الجوية، إنه "يستمر الليلة الهطول الثلجي شمال وشرق دهوك وشمال اربيل"، حذرت من "الاجواء شديدة البرودة ومن تردي الرؤية فوق قمم الجبال".