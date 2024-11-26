تعليم كوردستان تقرر قبول جميع طلاب المناطق المتنازعة في جامعات الاقليم

2024-11-26 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن قبول جميع طلاب المناطق المتنازع عليها في جامعات الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تقرر قبول جميع طلاب المناطق المتنازع عليها في جامعات إقليم كوردستان".

وأضافت الوزارة أن "عدد هؤلاء الطلاب يصل إلى 1000 طالب وطالبة"، داعيةً إياهم إلى مراجعة الأقسام المعنية في الجامعات لاستكمال معاملاتهم.