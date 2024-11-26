الاتحاد الوطني يكشف موعد بدء حوارات الأحزاب لتشكيل الحكومة

2024-11-26 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رجح القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني جعفر شيخ مصطفى، يوم الثلاثاء، أن تبدأ الاجتماعات بين الأحزاب السياسية لمناقشة تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة في "الأسبوع المقبل".

وقال شيخ مصطفى في تصريح للصحفيين، إن "الاجتماعات بين الأحزاب من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل، ولكن آلية هذه الاجتماعات غير معروفة حتى الآن، حيث لم يتم الخروج بنتائج محددة".

وأكد شيخ مصطفى أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يرفض الاجتماع مع أي طرف، وهو مستعد للتفاهم حول جميع المواضيع، ولكنه في نفس الوقت لا يتنازل عن مواقفه، ومستعد لجميع أشكال التفاهم والتحالف".

وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد أصدر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مرسومًا إقليميًا دعا فيه الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من تشرين الأول المقبل.