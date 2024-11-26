المندلاوي يدعو إلى موقف عربي وإسلامي يدين التهديدات الصهيونية للعراق

2024-11-26 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، أن أمن المنطقة لا يتجزأ وخطر توسيع العدوان سيؤثر على السلم والاستقرار الإقليمي، فيما دعا إلى اتخاذ موقف وإدانة عربية إسلامية واضحة إزاء التهديدات الصهيونية للعراق.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي استقبل في دار ضيافته، سفير دولة الكويت لدى العراق، طارق عبد الله الفرج، لمناقشة آخر المستجدات المحلية والاحداث الاقليمية".وأكد المندلاوي - بحسب البيان - أن "أمن المنطقة لا يتجزأ، وان خطر توسيع العدوان الصهيوني تجاه اي دولة سيؤثر على السلم والاستقرار والأمن الاقليمي"، داعيًا إلى" اتخاذ موقف وإدانة عربية إسلامية واضحة إزاء التهديدات الصهيونية للعراق، واستخدام الوسائل المختلفة للضغط على المحتل لإيقاف جرائمه بحق شعوب المنطقة".وتابع البيان، أن" اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة وبما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق بإيقاف فوري لإطلاق النار في لبنان وإنهاء الحرب في غزة".