العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تعاون لمكافحة المخدرات والجرائم العابرة للحدود

2024-11-26 21:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 26 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء توقيع مذكرة تعاون أمني مع وزارة الداخلية البريطانية لتطوير الجهود المشتركة فيما يخص مكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر وقعا المذكرة بعد اجتماع موسع بينهما بحضور عدد من كبار الضباط في الوزارة.وأشار البيان الى أن إيفيت أجرت كذلك جولة ميدانية برفقة الوزير العراقي شملت عددا من دوائر ومؤسسات الوزارة واطلعت عبرها على آليات العمل هناك.والتقت إيفيت قبل ذلك برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وبحثت معه سبل تعزيز التعاون في الجوانب الامنية وتطوير الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.وأعرب السوداني عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة خاصة في ضوء انهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق والسعي لبناء شراكة اقتصادية مع بريطانيا توازي حجم العلاقات التاريخية بين البلدين. (النهاية) ع ح ه / م ع ح ع