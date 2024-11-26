2024-11-26 21:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على شخص قامبقتل أحد المدنيين في بغداد، بعد ساعات من تنفيذه الجريمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام بقتلمدني على الطريق السريع في حي العدل وسط بغداد، ظهر اليوم".

وأضاف"تم القبض على المتهم ضمن قضاء أبو غريب واتضح أنه يعمل منتسباً في الشرطة".

وكانمصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن مسلحين مجهولين فتحوانيران أسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بالقرب من الطريق السريع في حي العدل، ما أسفر عنمقتل صاحبها على الفور.

وأضافالمصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما حضرت قوة أمنية إلى موقعالحادث وباشرت بإجراء التحقيقات.

وكشفتالتحقيقات الأولية، أن الشخص المجنى عليه يعمل في شركة "اتيكا"للسيراميك، وكان برفقته شخص نجا من الحادث وتم التحفظ عليه لوجود شكوك بالحادثة،وفقاً للمصدر الأمني.