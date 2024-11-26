رئيسا الجمهورية والنواب يبحثان التنسيق المشترك في تقديم وإقرار التشريعات المهمة

2024-11-26 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، التنسيق المشترك في تقديم وإقرار التشريعات المهمة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في البلاد وآليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في تقديم وإقرار التشريعات المهمة".وأكد رئيس الجمهورية، "ضرورة العمل على إقرار القوانين ذات المساس المباشر بحياة المواطنين وأعمالهم وبما يؤمن حقهم في حياة حرة كريمة آمنة".وتابع البيان، أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية، سيما العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث تم التأكيد على أهمية بذل الجهود السياسية والدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب".من جانبه، أعرب المشهداني عن شكره لرئيس الجمهورية على دعمه وتعزيز التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب"، مؤكدا، "حرص المجلس على متابعة مشاريع القوانين المقدمة من رئاسة الجمهورية لغرض مناقشتها وإقرارها".