إيران توقف صادرات الغاز الى العراق وحديث عن انخفاض بساعات تجهيز الكهرباء

2024-11-26 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

أعلنت شبكة (مينا اف ان) المعنية بشؤون الطاقة، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، عن خسارة الحكومة العراقية جزءا مهما من قدرتها على تجهيز الطاقة الكهربائية للأيام المقبلة، نتيجة لقرار إيراني محلي بإيقاف صادرات الغاز الى الخارج لمدة خمسة عشر يوما.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية خسرت نحو 5.5 غيغا واط من الطاقة بعد إيقاف إيران تصدير الغاز بهدف سد حاجة الاستهلاك المحلي مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب المحلي على الغاز".

وأضافت أنه "بحسب الإعلان الرسمي فان إيران قررت إيقاف تصدير الغاز بشكل كلي لمدة خمسة عشر يوما لم تحدد موعد انطلاقها، الامر الذي ترك الحكومة العراقية تحاول سد العجز في الطاقة الذي وصل الى نحو 5.5 غيغا واط، بحيث من المتوقع ان تنخفض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية داخل العراق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشارت الشبكة أيضا، الى ان "الحكومة العراقية عقدت صفقة مع تركمانستان للحصول على 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا"، مؤكدة ان "العراق قد يتحول خلال الفترة المقبلة من الاعتماد على الغاز الإيراني الى استيراده من تركمانستان".



