‏في أجواء ممطرة.. أربيل يتغلب على الحدود بثلاثية بدوري نجوم العراق

2024-11-26 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق أربيل على ضيفه الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولةالثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة في ملعب فرانسو حريري عند الساعة 7:30 مساءً وانتهت لصالح أربيل بنتيجة3-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم أربيل بهدفين دون مقابل سجل الهدف الأول يوسف بن سودا فيالدقيقة 14، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب كولين إندرسون في الدقيقة 41.

وفيالشوط الثاني قلص فريق الحدود النتيجة بتسجيل هدفه في الدقيقة 66، وأضاف أربيلهدفه الثالث في الدقيقة 90+2.

وبهذهالنتيجة رفع أربيل رصيده للنقطة 14 بالمركز الخامس، وبقي فريق الحدود يعانيبالمركز الأخير بدون نقاط.