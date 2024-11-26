الشرطة العراقي يخسر أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-26 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خسر فريق الشرطة العراقي أمام نظيره الوصل الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء،ضمن منافسات الجولة الخامسة لمجموعة منطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرةالقدم 2024-2025.

وجرتالمباراة في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة مساءً وانتهت لصالح الوصلالإماراتي بنتيجة 3-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم فريق الوصل بهدف دون رد للشرطة، جاء هدف الوصل في الدقيقة 14 عنطريق اللاعب جوناتاس سانتوس.

وفيالشوط الثاني سجل فريق الشرطة هدف التعديل عن طريق اللاعب فهد اليوسف عند الدقيقة50، وفي الدقيقة 64 سجل الوصل هدف التقدم جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعبفابيو ليما، وعاد الوصل ليسجل هدفه الثالث من ركلة جزاء ثانية احتسبها حكم اللقاءونفذها بنجاح المحترف نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 90+2.

وكاننادي الشرطة تعرض لخسارتين ثقيلتين، أمام فريق الهلال السعودي بخمسة أهداف دون رد،وأمام الأهلي السعودي 5-1 من دوري أبطال آسيا للنخبة.