نائب يؤكد وجود ضغوط تعرقل استجواب وزير الدفاع: ملفات تهدد بانهيار الأمن

2024-11-26 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اتهم عضو مجلس النواب، صلاح زيني، اليوم الثلاثاء، جهات سياسية بممارسة ضغوط كبيرة لمنع استجواب وزير الدفاع، فيما أشار إلى ملفات فساد “تهدد بانهيار امن العراق”. وقال زيني، خلال مداخلة داخل البرلمان، إن “الطلب المقدم جاء استنادًا إلى المادة 61/سابعا – ج من الدستور، والمادة 31 من قانون مجلس النواب، ومواد النظام …

