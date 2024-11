2024-11-26 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ذي قار/ عراق اوبزيرفر حددت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أسعار رغيف الخبز والصمون في المحافظة. وبحسب وثيقة رسمية وردت لـ عراق اوبزيرفر، فان تم تحديد اسعار بيع الصمون والخبز 8 بألف في المحافظة.

