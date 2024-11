سياسي مستقل: لا يمكن استغلال نتائج التعداد كأداة للمناكفات السياسية

2024-11-26 22:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد السياسي المستقل فائق يزيدي ان نتائج التعداد العام للسكان هو انجاز وطني وتنموي ولا يمكن باي حال من الاحوال استغلاله كورقة سياسية او اداة للمناكفة بين الكتل السياسية. وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “التعداد السكاني هو بالاساس تعداد عام اقتصادي اداري لا يرتبط بالسياسة باي شكل من الاشكال “. واضاف …

