عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية صلاح زيني وجود ضغوطات تتعرض لها لجنته من خارج مجلس النواب لمنع استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي. وقال زيني لمراسلة عراق اوبزيرفر: إن “جميع النواب طالبوا بهذا الاستجواب الذي سيكون بمثابة امتحان لجميع الكتل السياسية”. واضاف: “هناك ضغوطات قوية تتعرض لها لجنته من خارج مجلس النواب …

