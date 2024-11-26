اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق الامنية › عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع

عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع

عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع
عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع
2024-11-26 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية صلاح زيني وجود ضغوطات تتعرض لها لجنته من خارج مجلس النواب لمنع استجواب وزير الدفاع ثابت العباسي. وقال زيني لمراسلة عراق اوبزيرفر: إن “جميع النواب طالبوا بهذا الاستجواب الذي سيكون بمثابة امتحان لجميع الكتل السياسية”. واضاف: “هناك ضغوطات قوية تتعرض لها لجنته من خارج مجلس النواب …

The post عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع first appeared on Observer Iraq.

عاجل| النائب صلاح زيني لعراق أوبزيرفر: ضغوطات من خارج البرلمان لمنع استجواب وزير الدفاع

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر