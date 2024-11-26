2024-11-26 22:45:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تستعد مصر لطرح 12 مشروعاً من المشروعات المستقبلية على القطاع الخاص في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء. وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، فإن اللجنة العليا لشئون المشاركة وافقت على بدء إجراءات التنفيذ لطرح هذه المشروعات والمقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لجهاز مياه الشرب والصرف الصحيّ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. تضم قائمة المشروعات إنشاء محطات لمعالجة المياه والصرف الصحي، إلى جانب حق استغلال شبكات الكهرباء الخاصة واستغلال وتنفيذ محطات محولات أخرى، وذلك بالعديد من المحافظات والمدن الجديدة.