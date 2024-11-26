دهوك يتعادل مع النصر في دوري أندية الخليج العربي
2024-11-26 22:50:03 - المصدر: واع
بغداد-واع
تعادل فريق دهوك اليوم الثلاثاء مع النصر الإماراتي 2/2 في المباراة التي جرت في ملعب دهوك ضمن الجولة الثالثة من دوري أندية الخليج العربي .
تقدم دهوك في الشوط الاول بهدف نظيف فيما نجح النصر من التقدم في الشوط الثاني بهدفين لهدف وقبل انتهاء المباراة نجح دهوك من ادراك التعادل ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .
وحافظ دهوك على وصافة المجموعة خلف النصر (7) نقاط فيما يمتلك دهوك (5) نقاط من فوز وتعادلين .
تعادل فريق دهوك اليوم الثلاثاء مع النصر الإماراتي 2/2 في المباراة التي جرت في ملعب دهوك ضمن الجولة الثالثة من دوري أندية الخليج العربي .
تقدم دهوك في الشوط الاول بهدف نظيف فيما نجح النصر من التقدم في الشوط الثاني بهدفين لهدف وقبل انتهاء المباراة نجح دهوك من ادراك التعادل ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .
وحافظ دهوك على وصافة المجموعة خلف النصر (7) نقاط فيما يمتلك دهوك (5) نقاط من فوز وتعادلين .