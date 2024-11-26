دهوك يتعادل مع النصر في دوري أندية الخليج العربي

2024-11-26 22:50:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتعادل فريق دهوك اليوم الثلاثاء مع النصر الإماراتي 2/2 في المباراة التي جرت في ملعب دهوك ضمن الجولة الثالثة من دوري أندية الخليج العربي .تقدم دهوك في الشوط الاول بهدف نظيف فيما نجح النصر من التقدم في الشوط الثاني بهدفين لهدف وقبل انتهاء المباراة نجح دهوك من ادراك التعادل ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .وحافظ دهوك على وصافة المجموعة خلف النصر (7) نقاط فيما يمتلك دهوك (5) نقاط من فوز وتعادلين .