السفير الكويتي ونائب رئيس البرلمان العراقي يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2024-11-26 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 26 - 11 (كونا) -- بحث السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال الفرج لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إنهما ناقشا أثناء اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة وبما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.وأضاف أن اللقاء شهد كذلك بحث العمل المشترك لدعم الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق بايقاف فوري لإطلاق النار في لبنان وإنهاء الحرب في غزة. (النهاية) ع ح ه / م م ج