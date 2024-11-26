‏ دهوك يتعادل مع النصر الإماراتي بدوري أبطال الخليج

2024-11-26 23:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعادل فريق دهوك العراقي مع نظيره النصر الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمنمنافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية.

وجرتالمباراة على ملعب دهوك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء وانتهتبالتعادل 2-2.

وسيقاملقاء الإياب بين النصر ودهوك على ملعب آل مكتوم في دولة الإمارات يوم الثالث من كانونالأول/ ديسمبر المقبل.

وكانفريق دهوك قد حقق بداية قوية في البطولة بفوزه في المباراة الافتتاحية على أهليصنعاء اليمني بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع مستضيفه ظفار العماني في الجولةالثانية، وسعى الفريق العراقي اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلىالمراحل المتقدمة من البطولة.