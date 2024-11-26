بحضور النائب أسوان الكلداني.. لجنة حقوق الإنسان تدرس ضمان حقوق المكونات في قانون حماية الأقليات

2024-11-26 23:05:17 - المصدر: قناة الاولى

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رأس النائب أرشد الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، اجتماعًا يوم الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة من المكونات المختلفة، حيث شارك النائب فاروق حنا وأسوان الكلداني ممثلين عن المكون المسيحي، والنائب أسامة البدري ممثل المكون الصابئي، والنائب نايف خلف سيدو ممثل المكون الأيزيدي. الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة ضمان حقوق الأقليات والمكونات ضمن قانون حماية الأقليات.

وقد تم التركيز خلال الاجتماع على دراسة ملاحظات التشريع، مع التأكيد على ضرورة تضمين كافة حقوق المكونات العراقية بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون. في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عرض القانون للقراءة الأولى مع الأخذ بجميع الملاحظات المتعلقة به



















