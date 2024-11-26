2024-11-26 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، نجاح الحكومة في تجنيب البلاد تبعاتِ الصراعات بالمنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكاة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، سفراء العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية حول العالم، الذين اجتمعوا في بغداد بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الخارجية، ومؤتمر السفراء الثامن الذي عُقد على مدى يومين".وأضاف، أن "رئيس الوزراء استعرض خلال مأدبة عشاء أقيمت للحضور، ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال عامين من العمل، وفي مقدمتها تكامل البيئة الاستثمارية الإيجابية التي شجعت الشركات العالمية الكبرى للعمل في العراق، والإسهام في الحركة التنموية والاقتصادية الواسعة التي تشهدها البلاد".وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "البعثات الدبلوماسية العراقية تضطلع بمسؤولية نقل الصورة الحقيقية للاستقرار في العراق، وتعريف العالم بالخطوات الكبيرة التي أنجزها شعبنا"، مشيراً إلى "نجاح عملية التعداد السكاني التي جرت في وقت واحد في كل أنحاء العراق، وصورة الاستقرار والتعاون التي اظهرها وأثبتها المواطنون خلال العملية".وتطرق رئيس الوزراء، إلى "مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التطورات في المنطقة، ونجاح الحكومة في تجنيب بلادنا تبعاتِ الصراعات، وسياسة التوازن التي تتبعها على المستوى الإقليمي والدولي، والنجاح في إنهاء ملفّ وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، وكذلك إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة. "واستمع السوداني إلى "مداخلات عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية، وحث الحضور على بذل أقصى الجهود في رعاية شؤون المواطنين العراقيين بالخارج، والتواصل معهم وتقديم الخدمات لهم".