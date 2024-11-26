حادثة الجسر المنهار.. محافظ ميسان يوجه باستنفار الغواصين من 4 محافظات

2024-11-26 23:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

وجه محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، باستنفار الغواصين من أربع محافظات بعد انهيار جسر الطبر.

المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، قال، إن "محافظ ميسان الأستاذ "حبيب ظاهر الفرطوسي" وجه باستنفار فرق الغواصين من محافظات ميسان- البصرة- ذي قار- وواسط للمشاركة في عمليات البحث عن غريق إثر الحادث المؤسف لانهيار جسر الطبر".

وأكد الفرطوسي بحسب البيان "على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة في المحافظات الأربع لتسريع عمليات البحث والإنقاذ".

ووجه بـ"تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمعدات اللازمة لمعالجة آثار الانهيار وتأمين المنطقة المحيطة لضمان سلامة المواطنين".

واختتم البيان، أنه "كذلك فرق الغواصين تعمل بشكل مكثف لتمشيط مياه النهر المحيطة بموقع الجسر المنهار وسط متابعة مباشرة من السلطات المحلية وتهدف هذه الجهود إلى العثور على المفقود في أقرب وقت ممكن في ظل تحديات مرتبطة بتيارات المياه وسرعتها في المنطقة".

وكانت ميسان سجلت قبل 3 أيام انهيار جسر الطبر الرابط بين قضاء الكحلاء وطرق عمارة - بصرة وهو جسر حديدي تم تشيده في ثمانينيات القرن الماضي.