2024-11-26

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر خسر فريق الشرطة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الوصل الإماراتي (3-1) في المباراة التي جرت في ملعب كربلاء الدولي في دوري أبطال اسيا للنخبة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوصل بهدف نظيف، ونجح الشرطة في إدراك التعادل بداية الشوط الثاني عن طريق لاعبه فهد يوسف بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء …

