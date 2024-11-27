(الوصل) الإماراتي يهزم (الشرطة) العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة

2024-11-27 00:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 26 - 11 (كونا) -- فاز نادي (الوصل) الإماراتي على نظيره (الشرطة) العراقي اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد (كربلاء) الدولي انتهى بتقدم (الوصل) بهدف نظيف سجله جوناثان سانتوس في الدقيقة 14.وفي الشوط الثاني أدرك (الشرطة) التعادل بالدقيقة 50 عن طريق لاعبه فهد يوسف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فيما عاد (الوصل) ليسجل هدفين آخرين من ركلتي جزاء عن طريق فابيو ليما بالدقيقة 64 ونيكولاس خيمينيز بالدقيقة 92.وبهذه النتيجة رفع (الوصل) رصيده إلى عشر نقاط أبقته بالمركز الرابع خلف أندية (الأهلي) و(الهلال) و(النصر) السعودية فيما تضاءلت آمال (الشرطة) العراقي في بلوغ الدور ثمن النهائي للبطولة. (النهاية) ع ح ه / ر س