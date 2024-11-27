في محافظتين.. مقتل وإصابة شخصين بشجار مسلح ووفاة منتسب أمني بوعكة صحية

2024-11-27 00:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين بشجارمسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما توفي منتسب أمني بوعكة صحية.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافات عائلية بين أبناء عم في قضاء الغراف شمالمدينة الناصرية مركز المحافظة، تطورت لاستخدام السلاح بينهما، حيث أدى الشجارلمقتل شخص واحد بعدما أصيب بعدة رصاصات في جسده وإصابة آخر بجروح بليغة".

وبينالمصدر، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي،والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت بملاحقة الجناة".

وفيبغداد، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "جندياً في الجيش أصيب بوعكة صحية ضمنمنطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وقام زملائه بنقله إلى المستشفى إلاأنه فارق الحياة قبل وصولها".

وأضافأنه "تم التحفظ على الجثة وفتح تحقيق بالحادث".