مجلس الوزراء يعدل قراره بشأن الاستقطاع 1% من الرواتب - عاجل
2024-11-27 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، تعديل قراره بشأن استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي ليكون لمدة 6 أشهر فقط".
وأضاف أن "القرار سيطبق ابتداءً من تاريخ الأول من كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني".