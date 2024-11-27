2024-11-27 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، تعديل قراره بشأن استقطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مجلس الوزراء قرر تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي ليكون لمدة 6 أشهر فقط".

وأضاف أن "القرار سيطبق ابتداءً من تاريخ الأول من كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني".