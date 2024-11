أكثر من 100 عمل.. أفلام قصيرة وروائية ووثائقية تتنافس في مهرجان دهوك السينمائي

2024-11-27 00:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يُقدِّم مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي والذي يقام للفترة من 9 إلى 16 كانون الأول 2024، عشرات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة وسط منافسة بين أكثر 100 مخرج.

ويقول المخرج منصور جهاني، في حديث مع وكالة شفق نيوز، "تمّ تقدیم أفلام أقسام "بانوراما" و"الرؤية العالمية" في النسخة العاشرة لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي في إقليم كوردستان العراق".

ويقام مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي الحادي عشر في ذكرى "يولمز غوناي" Yılmaz Güney المخرج الكوردي الشهير الحائز على جائزة "السعفة الذهبية" Palme d'Or في مهرجان "كان" السينمائي الدولي في فرنسا (1982)، برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" ومع المدير الفني "شوكت أمين كوركي" للمخرج الكوردي، تحت شعار "الرياضة" و"الرياضة العامة".

ويعرض في المهرجان 107 أعمال لمخرجين من دول العالم المختلفة، على شكل أفلام روائية وأفلام قصيرة ووثائقية في منافسات وأفلام وثائقية وستقام الأقسام غير التنافسية وبدعم من حكومة إقليم كوردستان في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول 2024 في قاعة "الكونغرس" في جامعة دهوك ومجمع سينما "دهوك مول" في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

أفلام روائية لقسم "بانوراما"

ويقول "حسن عارف" Hassan Arif مدير العلاقات العامة لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي الحادي عشر عن أفلام القسم غير التنافسي "بانوراما كوردية" Kurdish Panorama في هذه الفعالية السينمائية في حديث مع الوكالة، "في هذا القسم تم اختيار فيلمين كورديين، وهما: "سيوي" Şewe من إخراج "ديلوفان زندي" DeLovan Zandy من إقليم كوردستان، و"خدعنا" We Were Tricked من إخراج "كاظم أوز" KAZIM ÖZ من تركيا.أفلام وثائقية قصيرة لقسم "بانوراما"

وأضاف قائلاً، "تم هذا العام اختيار 4 أفلام وثائقية قصيرة لهذا القسم وهي: "في حديقتنا كانت شجرة زيتون" In our garden there was an Olive Tree إخراج "ميرال كيلو" Miral Kilo من ألمانيا، "قصيدة عزلة" A Sulitude Poem إخراج "كيميا مرزنغ"Kimiya Marzang من إيران، "ضد النسيان" Against Forgetting إخراج "آزاد عزيزيان" من كوردستان تركيا و"نشيد تحت شجرة البلوط" Anthem below the oak Tress إخراج "هلكورد صالح" Halgurd Salih من اقليم كوردستان.أفلام قصيرة لقسم "بانوراما"

وفي نهاية حديثه أكد "حسن عارف" أنه "تم اختيار 12 فيلماً روائياً قصيراً في القسم غير التنافسي من "بانوراما كوردية" وهي: "الألم يغني" The pain sings إخراج "غيتا فيضي"Gita Feizi من إيران "كم يوما سيستمر" Howe many days will it last إخراج "عبد الله جبر" Abdullah Çeper من تركيا، "الخياط" The Tailor إخراج "بارزان يونس" Barzan Yunis من إقليم كوردستان، "غرازي غلو" Grazy Glue إخراج "رَز كامران" Raz Kamaran من إقليم كوردستان، "الحلم الأبيض" White dream إخراج "خاطره فروتن"Khatereh Foroutan من إيران، "الرحلة المتساقطة" Falling Flight إخراج "رضا أحمدياري" من إيران، "قبل العرض" Befor the Performance إخراج "روند أحمد" Rawand Ahmad من إقليم كردستان، "بعيدا من هنا" Away from here إخراج "شكري محمد" من إقليم كردستان، "الطبيعة تتكلم" Nature Speaks إخراج "نالي مارونسي" Nali Marronsi من إقليم كردستانو "بز" ​​ Lamb من إخراج "خشايار نعمتي" من إيران، "قطعة من الحياة" A piece of life إخراج "إيرج عباسي" من إيران و"بيتشان" Muddled إخراج "إغري سلطاني"Agri Soltani من إيران.

أفلام روائية لقسم "الرؤية العالمية"

وقال "بنجين علي" Bangin Ali نائب السكرتير الدورة الـ11 لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي، متحدثاً عن أفلام قسم "الرؤية العالمية" غير التنافسية في منظمة "الرؤية العالمية" World Vision في هذا الحدث السينمائي: تم اختيار 5 أفلام لهذا القسم وهي: "معجزة برن" Miracle of bern للمخرج "سونكي ورتمان" Sonke Wortmann من ألمانيا، "خذ الهند" Chack de India إخراج "شميت أمين" Shmit Amin من الهند، "الشاهد" The Witness إخراج "نادر ساعی ور" Nader Saeivar إنتاج مشترك بين ألمانيا والنمسا، "الستار الزجاجي" Glass Curtain إخراج "فكرت ريحان" Fikret Reyhan من تركيا وكذلك "مالو" إخراج "بيدرو فريري" Pedro Freire من البرازيل.

أفلام وثائقية لقسم "الرؤية العالمية"

وأضاف قائلاً: هذا العام، وفي قسم "الرؤية العالمية" غير التنافسي، تم اختيار 4 أفلام وثائقية طويلة لمخرجين من دول مختلفة، وهي: "إنجيل الثورة" Gospel of revolution إخراج "فرانسوا كزافييه درويه" François-Xavier Drouet من فرنسا، فيلم "أخوات المصارعة" إخراج "سارة باريل جوديت"Sarah Baril Gaudet من كندا، "بعد الأوديسة" After the Odyssey إخراج "هيلين دويل" Helen Doyle من كندا و"دانييل ميتران، فكرة معينة عن فرنسا"Danielle Mitterrand, une certaine idée de la France إخراج "لورانس تيريات" Laurence Thiriat من فرنسا.

أفلام قصيرة لقسم "الرؤية العالمية"

وفي نهاية حديثه أكد "بنجين علي": كما تم اختيار 11 فيلمًا قصيرًا للقسم غير التنافسي من "الرؤية العالمية" وهي: "نادي نفطة لكرة القدم" Nefta Football Clu إخراج "إيف بيات"Yves Piat إنتاج مشترك فرنسا وتونس والجزائر، "دمي" Dammi إخراج "يان منير"Yann Mounir من فرنسا، "الدجاج القبيح" The ugly chickens إخراج "مارك راسو"Mark Raso من امريكا، "تاليسمان" Talisman إخراج "كرار حيدر"Karar Hayder من العراق، "وطني"My Homeland إخراج "تبارك الله عباس" Tabarak Allah Abbas من سويسرا، "صورة مفقودة لمتزلج" A missing portrait of a skateboarder إخراج "أسامة أنور" Osama Anwar من التشيك، "بيان" Bayan إخراج "لقمان قاسمي" من الدنمارك، "برد نهاراً وليل دافئ" Cold at day, warm the night إخراج "نور محمد طرهان"Nur Mohammed Tarhan من ألمانيا، "ظلال" Shadows إخراج "راند بيروتي" Rand Beiruty إنتاج مشترك بين فرنسا والأردن، "تحرك" A Move إخراج "إلهه إسماعيلي" إنتاج مشترك بين إيران وإنجلترا وكذلك فيلم "التقليد" Tradition إخراج "علي رضا بايزيد" Ali Rıza Bayazıt من تركيا.