ديالى تمسي على انتحار شاب لأسباب مجهولة

2024-11-27 00:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بانتحار شاب في مدينة بعقوبةمركز المحافظة لأسباب مجهولة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحاربرمي نفسه من الجسر الحديدي في نهر ديالى وسط مدينة بعقوبة دون معرفة الأسباب".

وأضافأن "قوة أمنية قامت بانتقال الجثة من النهر ونقلتها إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة هوية الرجل وأسبابانتحاره".