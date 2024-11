مجلس الوزراء يعدل قرار الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين لغزة ولبنان: طوعي و لستة اشهر فقط

2024-11-27 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعديل قراره بشأن الاستقطاع من الرواتب لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني ، وجعله لمدة ٦ اشهر فقط. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “مجلس الوزراء، اقر تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، …

