2024-11-27 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة نجحت في تجنيب العراق تبعات الصراعات. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، سفراء العراق ورؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية حول العالم، الذين اجتمعوا في بغداد بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس …

The post السوداني: الحكومة نجحت في تجنيب العراق تبعات الصراعات first appeared on Observer Iraq.