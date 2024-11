2024-11-27 00:35:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىعلق مسؤول التعداد السكاني في إقليم كردستان محمود عثمان، أمس، على تراجع معدل النمو السكاني في الإقليم خلال الإحصاء الأخير.وقال عثمان في تصريح صحفي إن "معدل النمو السكاني في الإقليم تراجع على مستوى العراق وهو أقل بقليل عن آخر معدل نمو للإحصاء السكاني الذي أجراه العراق وهذا يعود لتطور المستوى التعليمي والثقافي، وتقنين […]

The post مسؤول كردستاني: تراجع النمو السكاني في الإقليم لن يؤثر على حصتنا بالموازنة appeared first on جريدة المدى.