الموارد المائية: إعادة العمل بقانون اجور سقي الأراضي الزراعية

2024-11-27 00:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل قانون أجور سقي الأراضي الزراعية، مبينة أن القانون سيسهم بتعزيز الواردات غير النفطية وضمان إيصال المياه لجميع المستحقين وبعدالة . وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “الأساس القانوني لتعرفة أجور السقي يستند الى قانون صيانة مشاريع الري والبزل رقم 12 لسنة 1995 …

