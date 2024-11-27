2024-11-27 01:01:03 - المصدر: تاس

واشنطن، 27 نوفمبر. / تاس/. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل و"حزب الله" وافقا على وقف إطلاق النار في لبنان.

وقال بايدن: "لقد تحدثت للتو مع رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) ولبنان (نجيب ميقاتي). يسرني أن أعلن أن حكوماتهما قبلت عرض الولايات المتحدة لإنهاء الصراع المدمر بين إسرائيل و"حزب الله".

وأكد بايدن، "خلال الأيام الـ 60 المقبلة، سينتشر الجيش اللبناني وقوات أمن الدولة لبسط سيطرتهم على أراضيهم".

وأضاف: "لن يتم إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، متابعا، "خلال الأيام الـ 60 المقبلة ستسحب إسرائيل تدريجيا قواتها المتبقية، وسيتمكن المدنيون من كلا الجانبين قريبا من العودة بأمان إلى بلداتهم والبدء في إعادة إعمار منازلهم ومدارسهم ومزارعهم".

وكانت إسرائيل قد وافقت رسميا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية مع لبنان؛ بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.