2024-11-27 01:01:35 - المصدر: تاس

موسكو، 26 نوفمبر. /تاس/. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن 2530 شخصا عبروا الحدود السورية قادمين من الأراضي اللبنانية خلال يوم واحد.

قال إغناسيوك في إحاطة: "خلال يوم واحد، اجتاز 2530 شخصا حدود الجمهورية العربية السورية من الأراضي اللبنانية عبر نقاط العبور...".

وأضاف إغناسيوك أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يحلق في انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك. حيث تم تسجيل 12 انتهاكا لقواعد استخدام المجال الجوي السوري فوق منطقة التنف.

كما كشف إغناسيوك عن إصابة جندي سوري بجروح في محافظة حلب، نتيجة رمي عبوة ناسفة من طائرة مسيرة أطلقها إرهابيون على مواقع لقوات الحكومة السورية.