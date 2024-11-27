2024-11-27 01:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ مع بدء هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في مدينة أربيل عاصمة إقليمكوردستان، وعلى الرغم من تحذيرات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي من ليلةشديدة البرودة، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي والمقيمين في المدينة من التجول فيشوارع التي "لا تنام" والبحث عن الدفء عبر أكشاك القهوة الصغيرة المنتشرةعلى قارعة الطرق.

عدسةشفق نيوز أجرت جولة مسائية بعد يوم طويل تخللته الكثير من الأحداث المحليةوالإقليمية والمباريات الكروية المثيرة في دوري نجوم العراق، ودوري أبطال الخليجللأندية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكان لها وقفة عند كشك الشاب ريبوار الذي يقدمالقهوة الساخنة المناسبة للأجواء الباردة.

ويعملرييوار في هذا الكشك الصغير بأحد الشوارع الرئيسية في مدينة أربيل حيث يقول لوكالةشفق نيوز، إنه "مع انخفاض درجات الحرارة بات الإقبال ملحوظاً على تناول القهوةبمختلف أنواعها كمشروب مفضل إلى جانب الشاي حيث يأتي الشباب في وقت متأخر من الليللاحتسائها".

ويضيف"إقبال الشباب كبير على أكشاك القهوة كبديل عن المقاهي الراقية، بسبب بساطتهاوأجوائها الجميلة إلى جانب أسعارها المناسبة على عكس المقاهي".

منجانبه، يوضح محمود عمر، أحد الزبائن، لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المشاريعالشبابية جميلة جداً وإلى جانب كون المشروبات فيها لذيذة، من المهم أيضاً الإقبالعليها كجزء من الدعم لهذه المشاريع الشبابية".

بدورهيشير سامان خوشناو، زبون آخر، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "من الملاحظ في الآونةالأخيرة زيادة نسبة الإقبال على هذه الأكشاك الصغيرة وذلك لعدة عوامل منها أن كثرةوجودها وسهولة الوصول لها فضلاً عن تطور أساليب الترويج لدى أصحاب هذه المشاريعحيث بات الكثير منهم أشهر من المقاهي الكبيرة".