2024-11-27 01:27:05 - المصدر: ايشان

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن بنود الاتفاق الكامل بين الكيان الصهيوني ولبنان الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال، وأعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن. وفي ما يلي بنود الاتفاق وفق ما كشفه موقع “حدشوت إسرائيل”: حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى الموجودة في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل. إسرائيل، في المقابل، لن تقوم […]

ظهرت المقالة “ليلة وقف الحرب”.. الكيان وبايدن يعلنان نهايتها وهذه بنود الاتفاق أولاً على ايشان.



